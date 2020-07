3FM Serious Request stopt samenwerking met Rode Kruis

Na zeventien jaar komt er een einde aan de samenwerking tussen de actie 3FM Serious Request en het Rode Kruis.

Rode Kruis

De opbrengsten van de actie Serious Request van de publieke radiozender NPO 3FM gingen de afgelopen zeventien jaar naar het Rode Kruis. Elk jaar werd er door 3FM in samenwerking met het Rode Kruis een goed doel gekozen.

“Moeilijke beslissing”

“3FM en het Rode Kruis hebben de afgelopen zeventien jaar een prachtige en succesvolle samenwerking gehad met 3FM Serious Request. 3FM heeft de afgelopen tijd in het teken gestaan van meerdere grote veranderingen. We voelen de behoefte om verder te kijken dan een doel of thema dat gebonden is aan noodhulp zoals het Rode Kruis deze biedt, vandaar het besluit om deze editie een laatste keer samen te werken met het Rode Kruis. Een moeilijke beslissing, gezien de goede samenwerking en de hoge wederzijdse waardering. Het voelt als nodig om 3FM Serious Request verder te ontwikkelen. Het Rode Kruis respecteert deze keuze gelukkig en maakt zich momenteel samen met 3FM op voor een laatste, succesvolle gezamenlijke editie van 3FM Serious Request: The Lifeline“. aldus Sharid Alles, zendermanager van 3FM.

Corona

NPO 3FM en het Rode Kruis werken dit jaar nog één keer samen in de week voor kerst. Deze kerst zetten NPO 3FM en het Rode Kruis zich in voor de gevolgen van de coronapandemie met de derde editie van 3FM Serious Request: The Lifeline. De precieze vorm van deze bijzondere editie is afhankelijk van de maatregelen die er op dat moment in Nederland gelden. Één ding is zeker: er komt hoe dan ook een 3FM Serious Request waarbij 24 uur per dag live radio en online content gemaakt wordt met maar één doel: Nederland motiveren om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het Rode Kruis.

Van Roermond naar Zwolle

Tijdens de voorgaande edities van 3FM Serious Request: The Lifeline liepen 3FM-dj’s in de week voor kerst door Nederland langs de acties die luisteraars in het land organiseerden om geld op te halen voor het goede doel. Als de maatregelen het toestaan lopen de dj’s dit jaar van Roermond naar Zwolle. De precieze route, het uiteindelijke doel en de deelnemende 3FM-dj’s worden op een later moment bekend gemaakt.

