De eerste twee afleveringen van het vijfde seizoen van de serie “The Handmaid’s Tale” zijn vanaf nu te zien bij Videoland.

Margaret Atwood

De dystopische dramaserie ‘The Handmaid’s Tale’ speelt zich af in de nabije toekomst en is gebaseerd op de klassieke roman van Margaret Atwood. De serie vertelt over het leven in Gilead, een totalitaire samenleving in wat vroeger deel uitmaakte van de Verenigde Staten.

Vijfde seizoen

In het vijfde seizoen wordt June geconfronteerd met consequenties voor het vermoorden van commandant Waterford terwijl ze worstelt om haar identiteit en doel opnieuw te definiëren. De weduwe Serena probeert haar profiel in Toronto te vergroten terwijl de invloed van Gilead Canada binnendringt. Commandant Lawrence werkt samen met tante Lydia terwijl hij probeert Gilead te hervormen en aan de macht te komen. June, Luke en Moira vechten op afstand tegen Gilead terwijl ze hun missie voortzetten om Hannah te redden en te herenigen.

Videoland

De eerste twee afleveringen van het vijfde seizoen van de serie “The Handmaid’s Tale” zijn vanaf nu te zien bij Videoland. Elke donderdag wordt er een aflevering toegevoegd van het vijfde seizoen. Het vijfde seizoen kent in totaal weer tien afleveringen.

Video: