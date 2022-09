Inwoners van de gemeente Pijnacker-Nootdorp kunnen last hebben van storing op hun televisiesignaal. Een nieuwe zendmast voor 5G is de oorzaak van deze storing.

5G

In hoog tempo wordt in Nederland het mobiele netwerk uitgebreid met het snelle 5G-signaal. Dit signaal wordt gedeeltelijk op dezelfde frequentieruimte uitgezonden waar ook kabelmaatschappijen gebruik van maken om hun digitale televisiesignaal uit te zenden. In de gemeente Pijnacker-Nootdorp levert dit nu klachten op over storing bij aanbieder Stichting Kabeltelevisie Pijnacker (SKP).

Storing

SKP verzorgt in de gemeente Pijnacker-Nootdorp via zowel een coax- als glasvezelnetwerk haar diensten. Sinds de ingebruikname van een nieuwe 5G-zendmast van T-Mobile in Pijnacker zijn er klachten bij abonnees over storing op het televisiesignaal via het coaxnetwerk. “Op 17 augustus is er op de “Parochie H. Joannes de Dooperkerk” te Pijnacker een Huawei 5G zendmast van T-Mobile in gebruik genomen. Deze 5G frequentie kan instralen op binnenhuis versterkers, kabels, connectoren en televisies. Dit kan er toe leiden dat er verstoringen ontstaan in het televisie signaal. Met name de zenders van de BBC en Net5 kunnen problemen ondervinden“, aldus aanbieder SKP.

Kabelkeur

De kabelmaatschappij raadt abonnees aan die klachten ondervinden om de kabels tussen het aansluitpunt van de aanbieder en de televisie of digitale ontvanger te controleren en eventueel te vervangen. Meer informatie op deze website.