Ook T-Mobile biedt nu landelijke 5G-dekking

T-Mobile biedt vanaf vandaag landelijk 5G-dekking. Dit betekent dat 90% van de inwoners van Nederland woont in het 5G-dekkingsgebied van T-Mobile. Eerder al kwam Vodafone met het bericht dat er een landelijke 5G-dekking is voor haar klanten.

“Snel starten”

Søren Abildgaard, CEO van T-Mobile Nederland: “Voor de veiling hebben we alle benodigde voorbereidingen getroffen om snel te kunnen starten. Direct daarna hebben we alles op alles gezet om onze belofte na te komen. Ik ben enorm trots dat dat is gelukt. We bieden zelfs eerder landelijke dekking dan vooraf verwacht; dat is vooral fijn voor onze klanten. Het is fantastisch om te zien hoeveel consumenten nu al 5G gebruiken en nieuwsgierig zijn naar de nieuwe mogelijkheden.”

5G-dekking

Naast T-Mobile biedt ook Vodafone een landelijk dekkend 5G-netwerk. KPN, marktleider op de Nederlandse telecommarkt, verwacht in 2021 landelijke dekking met 5G mogelijk te maken. KPN heeft al 90 procent dekking in de vijf grote steden.

