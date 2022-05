Aanbieder Stichting Kabeltelevisie Pijnacker (SKP) gaat haar verzorgingsgebied uitbreiden naar de kern Nootdorp. De kernen Pijnacker/Delfgauw en Nootdorp vormen gezamenlijk de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Nootdorp

In Pijnacker en Delfgauw is de Stichting Kabeltelevisie Pijnacker altijd de aanbieder van kabeltelevisie geweest en in buurkern Nootdorp is Ziggo de kabelaar. SKP gaat nu uitbreiden naar Nootdorp. Vanaf 1 juni levert SKP op 8000 adressen in het dorp de kabelexploitant een internetverbindingen en ruim 70 digitale tv-kanalen via glasvezel.

Uitbreiden

In Pijnacker heeft de SKP momenteel zo’n 8000 abonnees. In potentie zou datzelfde aantal er in Nootdorp bij kunnen komen, als iedereen vanaf de grote aanbieders zou overstappen naar de lokale exploitant. Ook in Pijnacker en Delfgauw is er nog uitbreiding mogelijk. Al sinds 2018 is de kabelexploitant bezig om het bestaande coaxnetwerk naar glasvezel te moderniseren. In alle nieuwbouwwijken legt de SKP meteen glasvezel aan.

Meer informatie op de website van SKP.