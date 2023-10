Deze week komen muziekliefhebbers uit de jaren 80 en 90 aan hun trekken op JOE en NPO Radio 2.

80’s Top 800

Op JOE is tot en met vrijdag 13 oktober de JOE 80’s Top 800 te beluisteren. De beste 800 platen uit de jaren 80 gekozen door de luisteraars van de radiozender. Luisteren kan via FM, DAB+ en wereldwijd via Internet. De lijst vind je hier.

NPO Radio 2 Top 90’s

Tot en met 13 oktober staat NPO Radio 2 in het teken van de jaren ’90 met de NPO Radio 2 Top 90’s. “Tussen 09.00 en 20.00 uur hoor je op NPO Radio 2 vijf dagen lang de beste nummers uit de 90’s voorbijkomen“, aldus de radiozender. De lijst vind je hier. Luisteren kan via FM, DAB+ en wereldwijd via Internet.