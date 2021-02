Aanbieder Stichting Kabelnet Pijnacker breidt HD-aanbod uit

Aanbieder Stichting Kabelnet Pijnacker (SKP) heeft haar aanbod van zenders in HD-kwaliteit per februari verder uitgebreid.

Premiumpakket

Zo worden sinds begin van deze maand de televisiezenders NPO 2 Extra (kanaal 206), RTL Crime (kanaal 209) en RTL Lounge (211) in HD-kwaliteit doorgegeven. De zenders maken onderdeel uit van het aanvullende Premiumpakket. SKP geeft aan dat de overige themazenders NPO (NPO 1 extra, NPO Zappelin, NPO Politiek en NPO Nieuws) binnen afzienbare tijd ook in HD-kwaliteit worden doorgegeven.

SD-kanalen

Diverse televisie kanalen worden nu dubbel uitgezonden, zowel in SD als in HD kwaliteit. SKP heeft de doorgifte van Xite, MTV, TV 538, RTL Crime en RTL Lounge in standaardkwaliteit (SD) gestaakt.

Meer informatie via de website van de aanbieder.