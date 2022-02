34% van de Nederlandse streamers kijkt mee op het account van een ander. Aan de andere kant deelt 28% van de streamers de inloggegevens met een ander, zodat zij ook gebruik kunnen maken van de dienst. Dit bericht vergelijkingssite Pricewise naar aanleiding van een uitgevoerd onderzoek.

Stijging

In 2020 gaf nog 28% aan niet te betalen voor diensten zoals Netflix, Disney+ en Videoland: zij keken gratis mee op het account van iemand anders. Het zijn vooral de jongere generaties, gen Z en millennials, die de inloggegevens van accounts veelvuldig uitwisselen. Deze generaties hebben ook steeds minder behoefte aan de ouderwetse manier van tv-kijken: zij (13%) sluiten vaker dan oudere generaties (5%) alleen een internetpakket af. Dit blijkt uit representatief onderzoek onder 1.000 Nederlanders dat is uitgevoerd door vergelijkingssite Pricewise, in samenwerking met onafhankelijk veldwerkbureau Panel Inzicht.

Ouderen blijven trouw aan de tv

23% van de Nederlanders maakt geen gebruik van streamingdiensten, onder wie veel meer babyboomers (42%) dan de generaties daaronder (11%). Snellen: “Ouderen blijven op deze manier trouw aan het originele lineaire tv-kijken. Ook in onze vergelijker zien we een duidelijk verschil tussen deze leeftijdsgroepen, waarbij ouderen vaker voor een abonnement in combinatie met televisie kiezen. Deze groep is van oudsher meer gewend om op deze manier televisie te kijken. Het televisie-abonnement en in mindere mate het vaste telefonie-abonnement horen er simpelweg bij. Dit geldt voor de jongere generatie steeds minder.”