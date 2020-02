Achtste finales Champions League te zien op Veronica en Ziggo Sport

Vanavond gaat de Champions League verder na de winterstop met de achtste finales. De wedstrijden zijn live te volgen via Veronica en Ziggo Sport.

Plek in kwartfinale

De 16 beste voetbalclubs van Europa strijden voor een plek in de kwartfinales van de UEFA Champions League waaronder Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Atlético Madrid, Liverpool, Chelsea, FC Bayern München, Tottenham Hotspur en FC Barcelona

Veronica

Vanaf nu staat Veronica weer geheel in het teken van deze spannende live duels op de dinsdag- en woensdagavond. Vanavond is Atletico Madrid – Liverpool live te zien bij Veronica. Bij de bezoekers en titelhouder komen we Oranje-internationals Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum tegen. Net als steraanvaller Mo Salah zijn zij niet weg te denken uit de basis van Jürgen Klopp. Na Atletico Madrid – Liverpool is er een uitgebreide samenvatting te zien van Borussia Dortmund – Paris Saint-Germain.

Tottenham Hotspur – Leipzig

Op woensdag 19 februari is de wedstrijd Tottenham Hotspur – Leipzig live te volgen bij Veronica. De nieuwe club van Steven Bergwijn bereikte vorig seizoen nog de finale. Na afloop van deze wedstrijd zien we een lange samenvatting van Atalanta Bergamo – Valencia, een confrontatie tussen Marten de Roon en Hans Hateboer aan de ene kant en Jasper Cillessen aan de andere kant.

Ziggo Sport

Ook via Ziggo Sport zijn de achtste finales van de Champions League live te volgen. Vanavond is op Ziggo Sport de wedstrijd Borussia Dortmund – Paris Saint-Germain te zien. Woensdagavond is de wedstrijd Atalanta Bergamo – Valencia te zien. De wedstrijden zijn zonder meerkosten te zien voor alle abonnees van Ziggo via kanaal 14. Liefhebbers van deze wedstrijden die geen abonnement hebben bij Ziggo kunnen terecht op Ziggo Sport Totaal.

NPO Radio 1

Ook via NPO Radio 1 wordt er verslag gedaan van de wedstrijden uit de Champions League in het programma Langs de Lijn en Omstreken. NPO Radio 1 is te beluisteren via FM, DAB+, alle (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet.