Achtste finales TOTO KNVB Beker live op radio en televisie

KNVB Beker

De KNVB beker bestaat uit zeven speelronden met een knock out-systeem. De derde speelronde telt 16 deelnemende clubs en wordt deze week gespeeld op dinsdag, woensdag en donderdag.

Wedstrijden

Er staan diverse interessante duels op het programma zoals woensdag de wedstrijd tussen AZ en Ajax. Daarnaast staan onder andere de duels MVV-Excelsior, Vitesse-ADO Den Haag, Volendam-PSV, Emmen-Heerenveen en Feyenoord – Heracles op het programma.

ESPN

ESPN zendt alle wedstrijden uit de achtste finale van de KNVB Beker live uit. Zowel dinsdag, woensdag als donderdag zijn elke dag twee wedstrijden live te volgen op de sportzender. Een overzicht van de wedstrijden op ESPN vind je hier.

FOX

Ook op het open kanaal van FOX is veel aandacht voor de KNVB Beker. Op zowel dinsdag, woensdag als donderdag is er vanaf 21.00 uur een live wedstrijd te zien op de zender. De live wedstrijd wordt gevolgd door de samenvatting van de andere gespeelde wedstrijd van die dag. FOX is te vinden op kanaal 11 of 14 van het digitale basispakket.

NPO Radio 1

De bekerwedstrijden zijn ook te volgen op de radio bij NPO Radio 1 in het radioprogramma Langs de Lijn en Omstreken van de NOS en EO. NPO Radio 1 is te ontvangen via FM, DAB+, alle (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet.

Regionale radiozenders

Naast de landelijke radiozenders doen ook diverse regionale radiozenders verslag van de bekerwedstrijden. Luisteren kan via Internet.