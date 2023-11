De hoeveelheid glasvezelaansluitingen in Nederland blijft groeien. Dat blijkt uit de meest recente telecommonitor van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).Aanvullend consumentenonderzoek toont verder dat Nederlanders tevreden zijn over hun mobiele en internetabonnementen en minder vaak overstappen naar een andere provider.

Aanhoudende groei aandeel glasvezel

Uit de cijfers van ACM blijkt dat glasvezel sterk blijft groeien. In het tweede kwartaal van 2023 werden er 440.000 nieuwe glasvezelverbindingen aangelegd, waarmee het totaal op 6,37 miljoen uitkomt. Het aantal huishoudens met een glasvezelinternetabonnement steeg tot 2,60 miljoen, een toename van 100.000 vergeleken met het vorige kwartaal. Niet alleen hebben Nederlanders steeds vaker internet via glasvezel, ook kijken steeds meer mensen tv op deze manier (1,83 miljoen aansluitingen, + 2,5%), terwijl het aantal huishoudens dat tv kijkt via kabel of koper afneemt.

Regio’s

Ruim 75% van de Nederlandse abonnees heeft inmiddels beschikking over internet sneller dan 100 Mbps. Wel blijft de uitrol van glasvezel in bepaalde gebieden achter. Met name in grote delen van Noord-Holland, Limburg en in Groningen is er minder glasvezel beschikbaar dan elders in het land.

Trouw aan aanbieder

Uit aanvullend consumentenonderzoek van de ACM blijkt verder dat een ruime meerderheid van de Nederlanders (79%) vindt dat er op de mobiele markt voldoende aanbieders zijn om uit te kiezen. Toch blijken zij weinig gebruik te maken van de mogelijkheden tot overstappen. Bovendien zegt 43% dat het niet nodig lijkt om elke twee jaar over te stappen, om te voorkomen dat ze teveel betalen voor hun abonnement. Opvallend is dat 67% van de ondervraagden zegt dat vaste kosten vooral meewegen in de keuze voor een abonnement. Het aantal consumenten dat de keuze vooral zegt te baseren op kosten, is ten opzichte van 2022 bovendien gestegen (9%). Een verklaring waarom Nederlanders toch bij hun aanbieder blijven, lijkt te liggen in het feit dat zij in ruime mate tevreden zijn over hun aanbieder (59%).

Meer informatie via website ACM.