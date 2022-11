De beschikbaarheid van glasvezel is ongelijkmatig verdeeld over Nederland. In relatief dunbevolkte gebieden als Zeeland, noordoost-Groningen en het zuiden van Limburg, en in de dichtbevolkte Randstad zijn nog veel postcodegebieden zonder glasvezel.

Glasvezelkaart

Dat valt goed te zien in de nieuwe interactieve glasvezelkaart, die vanaf vandaag onderdeel uitmaakt van de vernieuwde Telecommonitor van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Dit is bedoeld om inzicht te geven in de beschikbaarheid van glasvezel.

Uitrol glasvezel in kaart gebracht

“De glasvezelkaart laat per postcodegebied zien waar glasvezel ligt. Zo kan iedereen goed volgen hoe het uitrollen van glasvezel over het land verloopt”, zegt ACM-bestuurslid Manon Leijten. “Dat proces gaat gestaag door, en het aantal actieve aansluitingen blijft ook groeien. Dat is een welkome ontwikkeling gezien het almaar groeiende dataverbruik.”

Regionale verschillen

De verschillen per regio komen onder meer doordat het aanleggen van een glasvezelnetwerk hoge investeringen vergt. Netwerkbedrijven leggen glasvezel aan waar ze verwachten die investeringen te kunnen terugverdienen. Dat ze nog niet veel glasvezel in de Randstad hebben aangelegd, is vermoedelijk doordat daar al koper- en kabelnetwerken liggen waar snel internet op mogelijk is. Dat heeft de vraag naar snel internet via glasvezel beperkt. Omdat het datagebruik toeneemt, is de verwachting dat glasvezelbedrijven de uitrol in de Randstad de komende jaren versnellen. Het is voor hen een grote markt en de ervaring leert dat de eerste aanbieder de beste concurrentiepositie heeft.

