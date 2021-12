Het aantal mobiele aansluitingen voor apparaten is in het derde kwartaal gestegen naar ruim 8,8 miljoen. Dit zijn aansluitingen voor bijvoorbeeld rookmelders, alarmsystemen, auto’s en slimme energiemeters, die via mobiel internet data uitwisselen met digitale beheerssystemen. Dat staat in de nieuwste Telecommonitor van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Grootste groei

Door de toename van apparaten die data verzenden – de zogeheten machine-to-machinetoepassingen (M2M) – komt hier inmiddels de grootste groei van het aantal mobiele aansluitingen vandaan, met een stijging van 400 duizend. Voor mobiele telefoons steeg het aantal nieuwe aansluitingen met 300 duizend naar 22,9 miljoen.

Dataverbruik

Steeds meer mensen bellen en chatten via een app, waarbij ze data gebruiken in plaats van hun bel- en sms-bundel: het aantal mobiel gebelde minuten is 5 procent gedaald naar 11,6 miljard, en het aantal sms’jes met 2 procent naar 546 miljoen. Intussen blijft het mobiele dataverbruik elk kwartaal stijgen: in het derde kwartaal 12 procent tot 346 miljoen gigabyte.

Marktaandelen

De marktaandelen van de aanbieders van mobiele telefonie met eigen netwerk zijn acht kwartalen achter elkaar ongewijzigd gebleven: KPN en T-Mobile hebben beide een marktaandeel van 25 tot 30 procent. Daarna volgt VodafoneZiggo met een markaandeel tussen de 20 en 25 procent. Mobiele aanbieders zonder eigen netwerk hebben een gezamenlijk marktaandeel van tussen de 10 en 15 procent.

Daling bellen via vaste lijn

Intussen zet ook de daling van het bellen via een vaste lijn door. Er werd in het derde kwartaal 1,8 miljard minuten gebeld via een vaste lijn. Dat is 30 procent lager dan de piek van 2,54 miljard minuten in het tweede kwartaal van vorig jaar. Toen werd een lange periode van daling twee kwartalen achtereen onderbroken door een stijging, rond de invoering van de eerste coronamaatregelen.

De gehele Telecommonitor van ACM over het 3e kwartaal vind je hier.