ACM: KPN en APG mogen samen glasvezel aanleggen

KPN mag samen met pensioenbeheerder APG een joint-venture oprichten voor de aanleg van glasvezel. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) besloten.

“Concurrentie wordt niet verminderd”

APG is beheerder van pensioenfondsen, onder andere van het ABP en doet investeringen om de pensioenaanspraken te dekken. KPN en APG hebben geen overlap in activiteiten. De oprichting van de joint-venture zal de concurrentie bij de aanleg en het beheer van glasvezelnetwerken in Nederland niet verminderen, aldus ACM.

Versnelling

KPN en APG kondigde eind maart de plannen voor samenwerking bij de aanleg van glasvezel aan. Door de samenwerking met APG kan de uitrol van glasvezel in andere gebieden worden versneld. Het gaat om bijna 700.000 aansluitingen in dorpen zoals Ankeveen, Grou en Zuidoostbeemster. Zij krijgen nu voor eind 2026 al glasvezel ter vervanging van de verbinding via koper. Ook krijgen meer dan 200.000 adressen op circa 1.400 bedrijventerreinen nu jaren eerder dan gepland glasvezel.

Hoofdgebruiker

De joint-venture gaat glasvezelnetwerken aanleggen naar huishoudens en bedrijven in gebieden waar KPN nog geen glasvezelnetwerk heeft liggen. KPN wordt hoofdgebruiker van deze netwerken, maar ook andere telecomaanbieders krijgen toegang.

Meer keuze

De ACM juicht toe dat het toekomstige netwerk van de nieuwe joint-venture open staat voor aanbieders van digitale diensten. De ACM gaat ervan uit dat dit op basis van volledig gelijkwaardige en concurrerende voorwaarden gebeurd. Op die manier hebben consumenten en bedrijven zo veel mogelijk keuze.

Zorgen

Verschillende concurrenten hebben tijdens de beoordeling van de melding van de joint-venture hun zorgen geuit over de concurrentieproblemen bij de aanleg en toegang tot glasvezel. De ACM heeft onlangs een update van de marktstudie naar de uitrol van glasvezel uitgebracht. Daarin staan ook mogelijke oplossingen om de uitrol verder te stimuleren.

De ACM onderzoekt daarnaast of regulering van telecomnetwerken noodzakelijk en gewenst is om de concurrentie te waarborgen. Ook houdt de ACM een vinger aan de pols bij de aanleg en exploitatie van glasvezelnetwerken.

Meer informatie via website ACM.