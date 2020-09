ACM: Nederlanders bellen meer tijdens coronacrisis

In het tweede kwartaal van 2020 zijn de effecten van de coronacrisis zichtbaar op telefonie en dataverbruik. Dat staat in de Telecommonitor die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vandaag publiceert.

Meer bellen

Nederlanders belden meer, zowel mobiel als met een vast toestel. Het dataverbruik steeg minder dan gebruikelijk, waarschijnlijk omdat veel mensen thuis waren en Wifi gebruikten in plaats van onderweg mobiele data.

Het aantal belminuten voor mobiel steeg met 23% in het eerste half jaar van 2020. Voor vaste telefonie nam het aantal belminuten in die periode toe met 19%. Dat is opvallend, omdat het aantal belminuten voorheen juist afnam.

Mobiele data

Het verbruik van mobiele data steeg licht, maar veel minder dan de kwartalen en jaren ervoor. De stijging was 6% in het eerste halfjaar van 2020, in totaal verbruikten Nederlanders 219 miljard MB. Ten opzichte van Q1 van 2020 (214 miljard MB) is dat een groei van slechts 2,5%, terwijl de groei in dezelfde periode van 2019 nog 18% bedroeg.

Internetverbinding huishoudens

In totaal zijn 7,45 miljoen huishoudens aangesloten op internet. Daarvan heeft 92% een internetverbinding met 30 Mbps (Megabit per seconde) of hoger. Van alle huishoudens is 47% aangesloten via de kabel, 33% via koper en 20% via glasvezel.

Telecommonitor

De ACM publiceert elk kwartaal de marktcijfers van de telecomsector in de Telecommonitor. Deze monitor laat de ontwikkelingen zien op het gebied van mobiele diensten, vaste telefonie, breedband, televisie en bundels op basis van cijfers van de belangrijkste partijen in de telecomsector.

De Telecommonitor over het tweede kwartaal van 2020 vind je hier

