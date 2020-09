ACM: Vergelijken abonnementen mobiele aanbieders soms lastig

Consumenten die een nieuw mobiel abonnement willen afsluiten vinden het soms lastig om informatie van verschillende aanbieders te vergelijken.Dat constateert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op basis van een onderzoek onder consumenten naar hun gedrag op de telecommarkt.

Uit het onderzoek blijkt dat mensen die een overstap naar een nieuwe aanbieder overwegen vooral informatie zoeken op de website van die aanbieder. De meeste consumenten vinden informatie over prijzen en voorwaarden van mobiele abonnementen begrijpelijk (57%). Hoewel begrijpelijk, is de informatie voor consumenten wel lastig vergelijkbaar tussen aanbieders. Maar liefst 49% vindt de informatie (totaal) niet vergelijkbaar met elkaar.

Edwin van Houten, directeur Consumenten bij de ACM: ‘ We vinden het belangrijk dat mensen goed geïnformeerde keuzes kunnen maken en vragen aanbieders daarom om extra aandacht voor de vergelijkbaarheid van informatie.’

Als aanbieders informatie over de voorwaarden van mobiele abonnementen zo presenteren dat consumenten ze goed met elkaar kunnen vergelijken, kunnen ze op basis daarvan een weloverwogen keuze maken voor het abonnement dat het beste bij hen past. De ACM vindt het belangrijk dat consumenten goed worden geïnformeerd. Alleen dan kunnen ze een goed geïnformeerd besluit nemen over de producten of diensten die zij online afnemen en houden zij vertrouwen in de digitale economie.

De ACM laat jaarlijks onderzoek doen onder consumenten naar hun gedrag op de telecommarkt. Dit uitkomsten van dit onderzoek vind je hier.

