De Africa Cup of Nations, kortweg de Afrika Cup, is komende weken live te zien bij ESPN. Vanaf de openingswedstrijd op zondag 9 januari 2022 tot en met de finale op zondag 6 februari zijn alle duels live te zien bij ESPN. Deze editie van het Afrikaanse landenkampioenschap vindt plaats in Kameroen.

Aanvankelijk in de zomer

Het toernooi zou aanvankelijk afgelopen zomer plaatsvinden, maar is in verband met de coronapandemie verplaatst naar januari en februari 2022. Gastland Kameroen heeft zes stadions in vijf speelsteden aangewezen om de 24 deelnemende landen te faciliteren. Zowel de openingswedstrijd als de finale wordt gespeeld in het Olembe Stadium in hoofdstad Yaoundé.

Voetbalsterren maken hun opwachting

Titelverdediger Algerije gaat met sterspeler Riyad Mahrez in de selectie proberen de Afrika Cup voor de derde keer te winnen. Verder maken naar verwachting voetbalsterren als Sadio Mané (Senegal), Mohamed Salah (Egypte) en Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon) hun opwachting. Ajax-keeper André Onana is zeker van zijn plekje in het team van gastland Kameroen.

Bij Marokko maken Eredivisiespelers Zakaria Aboukhlal (AZ) en Souffian El Karouani (N.E.C.) deel uit van de selectie. Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui missen het toernooi wegens een conflict met de bondscoach van Marokko, Vahid Halilhodzic. Sébastien Haller (Ajax) en Ibrahim Sangaré (PSV) maken deel uit van de selectie van Ivoorkust.

De Afrika Cup is vanaf zondag 9 januari live te zien bij ESPN. Het hoofdkanaal van ESPN is vanaf woensdag 12 januari te zien in het digitale basispakket bij aanbieder Ziggo.