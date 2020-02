In Doesburg heeft Agentschap Telecom (AT) een etherpiraat uit de lucht gehaald die haar zendinstallatie in een kerktoren had opgesteld. Dit bericht regionale omroep Omroep Gelderland op haar website. Bij het onklaar maken van de zendapparatuur van de etherpiraat is ook apparatuur van de lokale omroep RTV Favoriet uit de lucht gehaald.

Maandagmiddag werd etherpiraat ‘De Mosterdboer’ het zwijgen opgelegd door Agentschap Telecom. De piratenzender had haar zendinstallatie opgesteld in de Martinikerk in Doesburg.

Radiozender ‘De Mosterdboer’ was in grote delen van Gelderland en Limburg te horen via 97.0 MHz. Het is nog onduidelijk hoe de zendinstallatie in de kerktoren terecht is gekomen. De toren waar de apparatuur is aangetroffen is van de gemeente Doesburg en niet van de kerk aldus een medewerker van de Martinikerk.

Na de actie van AT bleek ook de zender van RTV Favoriet, de lokale publieke omroep, en een router van het Rode Kruis niet meer te werken. Uitzenden in de regio Doesburg is voor RTV Favoriet daardoor momenteel niet mogelijk. Henk Rouwen van de lokale omroep geeft aan: “Wij zijn op geen enkele wijze geïnformeerd nog voor, nog na deze actie, dit terwijl het toch bij het Agentschap Telecom bekend is dat wij daar een zender hebben staan waarvoor door hetzelfde Agentschap een vergunning is afgegeven.”.

In Overijssel heeft een PvdA-Statenlid voorgesteld dat het beter is om de etherpiraten die zich “netjes” gedragen alleen symbolische boete moeten krijgen en eigenlijk gedoogd moeten worden. Agentschap Telecom heeft aangegeven dat er niet gedoogd gaat worden.

