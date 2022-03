Agentschap Telecom is gestart met de campagne ‘Stoor ik?’. De campagne wil mensen bewustmaken van de storingsrisico’s van apparaten die geen CE-markering hebben.

Storing

Apparaten zonder CE-markering veroorzaken vaker storing op het wifinetwerk thuis, op smart camera’s of op andere apparaten die mensen in huis hebben. Ook zijn ze makkelijker te hacken en is er een groter brand- of ontploffingsgevaar bij het gebruik.

Steeds meer storingsbronnen

Er zijn steeds meer apparaten op de markt die niet voldoen aan de Europese eisen en storing veroorzaken. Bij deze apparaten ontbreekt de CE-markering. Hierdoor kunnen de apparaten storing veroorzaken op wifi-netwerken, werken beveiligingscamera’s niet altijd goed meer en zijn deze apparaten kwetsbaarder voor hackers.

CE-markering

De CE-markering geeft aan dat het apparaat voldoet aan de Europese eisen voor veilig gebruik in uw thuisnetwerk en toont aan dat het apparaat niet brandgevaarlijk is. Als u een apparaat online heeft gekocht, dan kan het zijn dat deze niet aan de Europese eisen voldoet. Hierdoor zijn de apparaten makkelijker te hacken. Een hacker kan bijvoorbeeld uw slimme koelkast of thermostaat hacken en daardoor in uw thuisnetwerk komen. Zo heeft de hacker toegang tot al uw apparaten die bij u thuis op internet werken, zoals uw laptop of smart tv. Apparaten zonder CE-markering veroorzaken daarnaast vaker storing en zijn minder goed getest op brand- en ontploffingsgevaar.

Meer informatie op de speciale website https://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/stoor-ik

