Radiozender Aldiana Radio stopt per 31 juli met haar uitzendingen via DAB+ en Internet. Dit bericht de radiozender op haar website.

November 2020 van start

De radiozender Aldiana Radio ging in november 2020 van start met haar uitzendingen via DAB+ in een groot deel van Noord-Holland en wereldwijd via Internet. De radiozender was sinds 2017 actief als speciale radiozender voor de hotelketen Aldiana resorts. Via de radiozender waren programmma’s te horen van onder andere Barry Brand, Peter Hanegraaf en Dennis van Leeuwen.

Einde uitzendingen

“Aan alle leuke dingen komen soms een eind. Zo gaan we stoppen met Aldiana Radio! (Tenminste, in Nederland dan). Dat betekent dat wij vanaf Augustus niet meer te ontvangen zijn via onze website en in Noord Holland via DAB+.“, aldus de radiozender via haar website. Vanaf 31 juli worden niet alleen de uitzendingen via DAB+ gestopt maar zullen ook de apps van de radiozender niet meer beschikbaar zijn. “Vanaf dat moment is het weer mogelijk om te luisteren naar onze Duitse variant“, aldus de zender.

Laatste uitzending

De laatste uitzending van Aldiana Radio is op zondag 31 juli aanstaande. Om 18.00 uur gaat de zender uit de lucht.