Alle klanten van Kabelnoord kunnen komend weekeinde naar de grote finale om het wereldkampioenschap in de Formule 1 kijken. De provider stelt alle kanalen van Ziggo Sport Totaal tijdelijk gratis beschikbaar.

Abu Dhabi

De laatste race van dit Formule 1-seizoen moet bepalen wie er wereldkampioen gaat worden. De laatste race wordt komend weekeinde gereden in Abu Dhabi. De hoofdrace zelf start zondag om 14.00 uur. In de laatste race moet duidelijk worden wie de nieuwe wereldkampioen wordt in de Formule 1: Max Verstappen of Lewis Hamilton. Beide coureurs staan qua gelijk qua punten.

Freeview

Van donderdag 9 december tot dinsdag 14 december staan alle Ziggo Sport Totaal-kanalen open bij Kabelnoord. De zenders zijn te zien vanaf kanaal 90. Meer informatie vind je hier.

Ziggo

Ook bij provider Ziggo zijn alle kanalen van Ziggo Sport Totaal tijdelijk gratis te zien. Van vrijdag 10 december tot 3 januari 2022 zijn deze kanalen gratis beschikbaar. Natuurlijk is het spektakel ook te volgen via het kanaal van Ziggo Sport op kanaal 14.