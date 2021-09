Alle WK-kwalificatieduels Oranje bij de NOS

De maand september staat in het teken van belangrijke kwalificatieduels van het Nederlands elftal van mannen en vrouwen. De NOS zendt de wedstrijden van Oranje live uit op televisie, online via NOS.nl en de NOS-app en met live-verslag op NPO Radio 1.

Buigen of barsten

Voor de Oranjemannen wordt het buigen of barsten in september. Het team van de nieuwe bondscoach Louis van Gaal neemt het op tegen Noorwegen, Montenegro en Turkije. Cruciale wedstrijden in de strijd om een ticket voor het WK 2022 in Qatar.

Het Nederlands vrouwenelftal begint op vrijdag 17 september de kwalificatie voor het WK in Australië en Nieuw-Zeeland in 2023 met een thuiswedstrijd tegen Tsjechië. Het team van de nieuwe bondscoach Mark Parsons neemt het vier dagen later op tegen IJsland.

Programma

woensdag 1 september: Noorwegen – Nederland (m) 20.00 uur, NPO 3, commentator: Frank Snoeks

zaterdag 4 september: Nederland (m) – Montenegro20.25 uur, NPO 1, commentator: Jeroen Grueter

dinsdag 7 september: Nederland (m) -Turkije20.00 uur, NPO 3, commentator: Jeroen Elshoff

vrijdag 17 september: Nederland (v) – Tsjechië20.25 uur, NPO 3, commentator: Jeroen Elshoff

dinsdag 21 september: IJsland-Nederland (v) 20.25 uur, NPO 3, commentator: Jeroen Elshoff

Via de radio zijn de wedstrijden te volgen op NPO Radio 1.