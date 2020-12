Amsterdam FM is vanaf januari weer te horen met radioprogramma’s via de lokale omroep SALTO. De omroep zal een aantal uren per week te horen zijn via Radio SALTO (106.8 MHz).

Zelfstandig

Begin 2018 besloot Amsterdam FM nog de publieke lokale omroep SALTO te verlaten en zelfstandig verder te gaan. De radiozender was sindsdien alleen te beluisteren via Internet middels live radio en podcasts.

Terug in de ether

Vanaf januari zal de radiozender echter ook weer een aantal uren in de week gaan uitzenden via de publieke lokale omroep SALTO. “Dit mag je zien als een eerste stapje in het ontwikkelingsproces naar een volwassen Amsterdamse cultuurzender. Dat ideaal leeft al langer, maar nu gaan we ernst

maken met de realisatie“, aldus voorzitter Barend Toet van Amsterdam FM.

Programmering

De programmering zoals die vanaf januari is te beluisteren via de SALTO is te vinden op de website van de radiozender. Daarnaast blijft de radiozender 24 uur per dag wereldwijd te beluisteren via de livestream.

Meer informatie: www.amsterdamfm.nl