Kenneth Perez en ESPN verlengen de samenwerking. De analist en sportzender hebben een nieuwe, meerjarige overeenkomst gesloten waarmee Perez ook de komende jaren het Nederlandse voetbal exclusief op ESPN blijft voorzien van zijn commentaar en analyse.

“Blij”

Rob Labree, Director Programming & Production bij ESPN in een persbericht: “We zijn blij dat we ook Kenneth langer aan ons hebben weten te binden. Een zeer gewaardeerde collega en analist, die al ruim 10 jaar voor ons het Nederlandse voetbal onder de loep neemt. Met een topteam van presentatoren, analisten, commentatoren en verslaggevers is ESPN de komende jaren verzekerd van een uiterst sterke basisopstelling, waarmee we onze kijkers, bezoekers en volgers optimaal kunnen bedienen.”

Team ESPN

Recent tekenden meerdere presentatoren en analisten ook al voor een langer verblijf: Jan Joost van Gangelen, Fresia Cousiño Arias, Hans Kraay, Milan van Dongen, Mario Been, Kees Kwakman, Arnold Bruggink en Marciano Vink. Tussendoor werden de gelederen ook nog versterkt met verslaggever Sanne van Dongen.