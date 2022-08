One’sy Muller gaat naar radiozender Sublime en gaat vanaf 26 september De Sublime Middagshow presenteren. De radio-dj zal dit twee dagen per week doen, naast Angelique Houtveen die ook twee dagen voor haar rekening neemt. Het programma zal elke maandag tot en met donderdag tussen 16.00 en 19.00 uur te beluisteren zijn op Sublime.

Van NPO Radio 2

Angelique Houtveen keert hiermee terug op haar oude plek na een tijd van afwezigheid. One’sy Muller verlaat NPO Radio 2, waar ze ruim 5 jaar lang elke zaterdagavond het programma ‘Soul Night met One’sy’ presenteerde.

Funk, soul en jazz

De Sublime Middagshow met Angelique en One’sy wordt een radioprogramma vol funk, soul en jazz, gemaakt door twee vrouwen met een grote liefde voor deze genres. De twee radio-dj’s nemen de luisteraar in hun programma op een relaxte manier mee van de middag naar de avond. Niet alleen met muziek, maar ook door de actualiteit die bij hen en de luisteraar speelt te bespreken.

“Echt alternatief”

Sander de Heer, Interim Programma Manager Sublime: “In een tijd waar in het Nederlandse radiolandschap veel focus is op pop, rock en dance, legt Sublime juist de focus op funk, soul en jazz. Met de kennis van Angelique en One’sy over deze genres brengen we met de nieuwe middagshow echt een alternatief voor alles wat er al is te horen op de Nederlandse radio.”

De Sublime Middagshow met Angelique en One’sy is vanaf 26 september elke maandag tot en met donderdag tussen 16.00 en 19.00 uur te horen op Sublime. Op de vrijdagen hoor je op die tijd John Williams met Johnny’s Friday.

Meer informatie via deze website.

Sociale media: