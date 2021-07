Antenne Domstad verder als Jinx Radio

Antenne Domstad heeft per 1 juli een naamsverandering ondergaan en gaat nu door het leven als Jinx Radio.

Antenne Domstad

Antenne Domstad uit Utrecht is al enige tijd actief als online radiozender en zendt sinds eind vorig jaar uit via de middengolf (1179 kHz) en in de regio’s Almere en Amstelveen/Amsterdam via DAB+. Sinds 1 juli is de radiozender verder gegaan onder de naam Jinx Radio.

“Hoger level”

“Waar Antenne Domstad begon als een uit de hand gelopen hobby, tillen we het radiostation nu naar een hoger level. Op Jinx Radio gaan we nog meer én betere muziek draaien, gaan we radio maken zoals we daar vroeger op onze zolderkamer van droomden en zijn er geen grenzen. Deze jongensdroom wordt realiteit en hopelijk blijven jullie ons volgen!“, aldus de radiozender op haar Facebook-pagina.

Uitbreiding DAB+

Daarnaast gaat de radiozender haar verspreiding via DAB+ uitbreiden. De radiozender is vanaf nu ook te horen in delen van midden Noord-Holland via DAB+. Momenteel heeft de radiozender wel problemen met haar uitzendingen via de middengolf. Deze uitzendingen worden binnenkort weer hervat. Daarnaast is de radiozender wereldwijd te beluisteren via Internet.

Meer informatie via de website van Jinx Radio.