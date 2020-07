App FOX Sports niet meer beschikbaar op Apple TV en smart-tv

Sinds 1 juli is de app van FOX Sports niet meer beschikbaar via de smart-tv en Apple TV. Gebruikers van FOX Sports GO kunnen wedstrijden alleen nog casten naar hun televisie.

“Aanpassing technisch platform”

“Door een aanpassing aan het technische platform waar foxsports.nl en de FOX Sports NL-apps gebruik van maken, zijn vanaf 1 juli 2020 de apps voor smart-tv’s helaas niet meer beschikbaar“, aldus de sportzender in een verklaring.

Smartphone en tablet

De apps van FOX Sports blijven wel beschikbaar via smartphone en tablets voor Android en iOS. “Vanuit deze apps blijft het mogelijk om naar FOX Sports te kijken op uw televisie via Chromecast of Airplay.“, aldus de sportzender.

Smart-tv

De app van FOX Sports was beschikbaar op nieuwere modellen smart-tv’s van Samsung en Philips.