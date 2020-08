Armin van Buuren stapt over van Radio 538 naar Qmusic. Van Buuren gaat op QMusic het nieuwe wekelijkse programma ‘World Wide Club 20’ presenteren.

Hitlijst

World Wide Club 20 is een nieuwe hitlijst met de twintig grootste wereldwijde clubhits, samengesteld in samenwerking met de Stichting Nederlandse Top 40. Daarnaast is ook zijn programma ‘A State Of Trance’ vanaf zaterdag 5 september te horen bij de radiozender.

“Geen introductie nodig”

Programmadirecteur Dave Minneboo laat weten: “Armin behoeft eigenlijk geen introductie, want hij is vijf keer uitgeroepen tot beste dj van de wereld en is een van de meest succesvolle artiesten in de Nederlandse Top 40. Zijn programma A State Of Trance wordt wereldwijd beluisterd en Armin gaat bij ons wekelijks een mooie nieuwe hitlijst voor de Nederlandse luisteraars maken: World Wide Club 20. We zijn heel trots dat Armin ons dj-team komt versterken.”

Afscheid

Qmusic neemt ook afscheid van twee DJ’s. Martijn Kolkman en Hila Noorzai verlaten de radiozender. Kolkman gaat voor een nieuwe uitdaging en Noorzai gaat zich richten op haar televisie carrière.