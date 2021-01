Avondklok: Radiozenders komen met speciale programmering

Niet alleen Radio 538 maar ook 100%NL, KINK en NPO 3FM passen hun programmering aan vanwege de avondklok die vanaf zaterdagavond 21.00 uur actief wordt.

100%NL

Illusionist Hans Klok opent en presenteert aanstaande zaterdag de eerste uitzending van De Avondklokshow op 100% NL. Het programma staat volledig in het teken van de avondklok

en is vanaf zaterdag te horen op de radiozender, van 19.00 tot 22.00 uur. Hans Klok presenteert de allereerste uitzending, waarin luisteraars een magische avond lang kunnen genieten van de leukste spelletjes, gesprekken, toepasselijke muziek en bizarre verhalen. 100% NL-dj Stephan Jacobs zal Hans begeleiden en neemt daarna het stokje over.

KINK

Op KINK is zaterdagavond een extra uitzending van KINK Kafe te horen met DJ Tim Op het Broek. De uitzending is zaterdagavond van 21.00 uur tot 05.00 uur te horen.

NPO 3FM

NPO 3FM zegt in een persbericht de avondklok dragelijk te maken voor haar luisteraars. Zo brengt Sander Hoogendoorn zaterdagavond een speciale marathon op YouTube. Hoogendoorn draait

van 21.00 tot 04.30 uur de beste plaatjes vanuit zijn woonkamer. Ook komt er een Avondklokkenspel en een Avondklok Request. Meer informatie op de website van 3FM.

Radio 538

Eerder was al bekend geworden dat Radio 538 met een speciaal programma komt in verband met de avondklok: De 538 Avondklokshow.

Sociale media:

ik draai het avondklokje rond morgen! 7,5 uur set met ieder uur een ander genre tot 04:30 uur https://t.co/TjuqXOuBYE pic.twitter.com/h3zlswzamf — sander hoogendoorn (@sanderhoogendrn) January 22, 2021