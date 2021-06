Scheidsrechter Bas Nijhuis is vanaf vandaag ook tijdelijk sidekick van het radioprogramma Veronica Inside op Radio Veronica. Hij blijft sidekick tijdens het EK Voetbal. Dit bericht de radiozender in een persbericht.

Slot Zeist

Live vanuit de tuin van Slot Zeist voorziet hij samen met presentator Wilfred Genee, sidekicks Niels van Baarlen en nieuwslezeres Florentien van der Meulen luisteraars van alle ins and outs rondom het Europees Kampioenschap voetbal. Elke uitzending treden artiesten als John de Bever, Wolter Kroes en Django Wagner op met hun EK-hit en verzorgt cabaretier Rob Scheepers ‘het EK in Oneliners’.

“Erg leuk”

Bas Nijhuis: “Erg leuk om via de radio het toernooi te volgen en Nederland te supporten. Er zal toch iemand alles in de gaten moeten houden bij het programma en als het moet de emoties eruit proberen te halen als ze te ver gaan. Ik neem de gele en rode kaart in ieder geval mee. Op naar een mooie maand!”

Tijdens EK in de middag

Veronica Inside is tijdens het EK iedere werkdag te horen van 16.00 uur tot 19.00 uur op Radio Veronica. Van maandag tot en met donderdag ligt de presentatie in handen van Wilfred Genee, op vrijdag neemt Jan Joost van Gangelen het stokje van hem over. Tim Klijn, Celine Huijsmans en Henk Blok, het team van de Veronica Middagshow, zijn tijdelijk te horen in de ochtend van Radio Veronica.

Meer informatie op de website van de radiozender.

Sociale media: