EK Voetbal live te volgen via radio, televisie en Internet

Tot en met 11 juli wordt het EK Voetbal gehouden. Het evenementen is live te volgen bij de NOS via radio, televisie en Internet.

Twaalf steden

Het EK wordt voor het eerst in de geschiedenis van het voetbal verdeeld over twaalf speelsteden gespeeld. Vier wedstrijden zijn in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam: de drie groepswedstrijden van het Nederlands elftal en een wedstrijd in de achtste finale.

Televisie

Alle 51 EK-wedstrijden zijn live te zien bij de NOS. Met de eerste twaalf dagen maar liefst drie wedstrijden per dag: 15.00 uur, 18.00 uur en 21.00 uur. Het live verslag van de duels van 15.00 en 18.00 uur wordt omlijst met een voor- en nabeschouwing met een presentator en twee analisten. Tussen deze twee vroege wedstrijden in is er – zo rond de klok van 17.20 uur – het NOS EK Journaal met de laatste ontwikkelingen rondom Oranje en ander EK-nieuws.

Om half negen start NOS Studio Europa – met om 21.00 uur wedstrijd 3 – en gaat door tot half twaalf, met gasten op de bank, analyses, reportages en opvallend EK-nieuws. De wedstrijden zijn allemaal te volgen via NPO 1. Wanneer er twee wedstrijden tegelijk worden gespeeld wordt NPO 3 ingezet. Bij een aantal aanbieders waaronder Ziggo, KPN en Canal Digitaal is NPO 1 ook te zien in Ultra HD/4K-kwaliteit.

Radio

Tijdens het EK voetbal is er ook iedere dag NOS Langs de Lijn op NPO Radio 1 met het laatste EK-nieuws, updates, flitsen en uiteraard integrale verslagen van wedstrijden van het Nederlands elftal. De bekende NOS-commentatoren doen verslag van de wedstrijden, terwijl NOS-presentatoren samen met analisten als Hedwiges Maduro, Khalid Boulahrouz en Leonne Stentler in de studio de wedstrijden doornemen. ’s Avonds zijn er speciale reportages van verslaggevers Eline de Zeeuw en Jan Kees van der Kun.

NOS.nl

Alle wedstrijden van het EK zijn ook rechtstreeks te volgen via de livestreams op de NOS-app en NOS.nl. Op het YouTube-account van NOS Sport zijn alle samenvattingen van het EK snel en eenvoudig te bekijken. Op YouTube zijn ook de NOS Sport Explainers te vinden waar nieuwsonderwerpen verder worden uitgediept en toegelicht.