Het Belgische telecombedrijf Telenet verhoogt per juni 2022 de tarieven van haar abonnementen met 4,70 procent. Het gaat om de abonnementskosten van internet, digitale televisie en kabeltelevisie, mobiele en vaste telefonie.

Inflatie

De aanpassing is volgens de kabelaar een gevolg van de inflatie. “We willen altijd onze kosten en inkomsten op een goede manier beheren om de kwaliteit en betrouwbaarheid van ons netwerk en onze producten en dienstverlening te kunnen blijven verbeteren. We houden daarbij steeds rekening met de huidige economische situatie. We passen onze prijzen aan als gevolg van de hoge inflatie die een impact heeft op onder andere de loonkosten en prijzen van energie en technologische apparatuur,” laat het bedrijf weten.

Een overzicht van prijswijzigingen is te vinden op telenet.be/nieuweprijzen.