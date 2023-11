Per 1 januari gaan de prijzen van diverse glasvezelabonnementen bij Delta omhoog. De meeste pakketten worden 2,50 euro per maand duurder.

Inflatie

Delta geeft aan dat de prijsverhoging het gevolg is van de inflatie. “We hebben te maken met een inflatiecorrectie. Dit resulteert in een prijswijziging op abonnementen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat je optimaal gebruik kunt blijven maken van onze producten en diensten. Hiervoor zijn we doorlopend bezig om onze producten te verbeteren en de capaciteit van ons netwerk te verhogen. Het afgelopen jaar heeft laten zien hoe belangrijk een stabiele internetverbinding is. Omdat het internetverbruik fors is gestegen, is het belangrijk om ons netwerk continu in de gaten te houden en waar nodig de capaciteit uit te breiden“, aldus de aanbieder.

Prijsverhoging

De meeste abonnementen worden per 1 januari 2024 ongeveer 2,50 euro per maand duurder. Het Flexpakket 2000 Mbps wordt zelfs 5 euro per maand duurder en gaat 65 euro per maand kosten.

Snelheidsverhoging

Het pakket Flexpakket 150 Mbps gaat vanaf 1 januari door het leven als Flexpakket 250 Mbps en gaat een snelheid krijgen van 250 Mbps up- en downloadsnelheid in plaats van 150 Mbps up- en downloadsnelheid en wordt dus ook 2,50 euro per maand duurder.

Meer informatie via deze website van Delta.