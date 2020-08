Belgische provider Telenet voert prijsverhoging door

De Belgische telecomprovider Telenet past op 25 oktober 2020 de tarieven van zijn vaste, maandelijkse abonnementen aan. De aanpassing van 1,05% die het bedrijf doorvoert is in lijn met inflatie. Klanten worden de komende weken op de hoogte gebracht van de aanpassing. Dit bericht het bedrijf in een persbericht.

Internet, televisie en telefonie

Telenet zal op 25 oktober een aanpassing van 1,05% doorvoeren op de vaste, maandelijkse abonnementskosten van internet, kabeltelevisie, digitale televisie, mobiele en vaste telefonie. De aanpassing is in lijn met inflatie.

“In lijn met de gezondheidsindex”

“Telenet past zijn prijzen aan in lijn met de gezondheidsindex. Zo kunnen we de kwaliteit, stabiliteit en veiligheid van onze producten en dienstverlening verder blijven verbeteren. Altijd verbonden blijven is belangrijker dan ooit. Telenet garandeert dan ook om in de komende jaren alle klanten een betrouwbaar, stabiel netwerk en kwaliteitsvolle diensten te blijven bieden”, laat het bedrijf weten.

Elke klant wordt in de loop van de komende weken persoonlijk geïnformeerd.