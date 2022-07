Het voltallige bestuur van streekomroep 1Twente is opgestapt. Aanleiding is het zoveelste uitstel van een politieke beslissing over structurele financiering van de steekomroep, aldus de omroep op haar website.

“Onbestuurbaar”

“Wij kunnen hier geen verantwoordelijkheid meer voor nemen. Dit is onbestuurbaar”, stelt bestuursvoorzitter Corine Böhmers. In december vorig jaar gaf de Enschedese gemeenteraad het college opdracht voor de zomer te komen met een voorstel voor structurele financiering van de lokale omroep. Het nieuwe coalitieakkoord voorziet een dergelijk voorstel niet voor het einde van dit jaar. Daarmee was voor het 1Twente-bestuur de maat vol. Maandag kondigde dat bestuur in een mail aan de gemeenteraad aan dat het per 1 juli aftreedt.

Langere periode

1Twente worstelt al sinds haar oprichting in 2007 met financiering. De zak geld voor publieke omroepen gaat voor negentig procent naar de landelijke partijen. Gemeenten hebben een wettelijke plicht om te zorgen voor een lokale publieke omroep en krijgen daarvoor een relatief klein bedrag – voor Enschede 140.000 euro – van het Rijk.

Streekomroep

1Twente is de streekomroep voor Twente en bedient onder andere de gemeenten Enschede en Hengelo. In augustus 2020 werd bekend dat de lokale omroepen van Almelo, Borne en Haaksbergen uit de streekomroep waren gestapt.

