Biem Buijs gaat vanaf maandag 2 mei aan de slag als nieuwe radiopresentator van Lunchpauze op Radio Gelderland. Daarmee neemt hij de plek over van Irene ten Voorde. Dit bericht de regionale omroep op haar website.

Geen onbekende

Biem Buijs is de nieuwe stem op Radio Gelderland, maar de radiostudio is zeker geen onbekend terrein voor hem. Meer dan 10 jaar is Biem nieuwslezer op 3FM geweest en daarnaast heeft hij ook jarenlang het Radio 1 Journaal in het weekend gepresenteerd. Biem kijkt ernaar uit om aan de slag te gaan bij Omroep Gelderland: “Ik heb ontzettend veel zin om elke dag een programma te maken op Radio Gelderland, en om de luisteraar te spreken, en te laten meegenieten van de mooiste muziek en de beste verhalen uit deze prachtige provincie.”

Verschuiving Irene ten Voorde

Irene ten Voorde krijgt een nieuwe plek in de programmering van de regionale radiozender. Toen Irene 30 jaar geleden haar carrière begon bij Omroep Gelderland was ze al te horen op Radio Gelderland. Daarna maakte ze de overstap naar TV, maar haar liefde voor radio bleef. Twee jaar geleden besloot ze haar hart te volgen en sindsdien is Irene dagelijks te horen op Radio Gelderland. Vanaf maandag 28 maart stapt ze over naar de middagshow Thuis in Gelderland (16-19 uur).