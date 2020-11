Bijna helft Nederlanders luistert wel eens naar een podcast

Bijna de helft van de Nederlanders luistert wel eens naar een podcast. Volgens de Markteffect Podcast Monitor luistert 47 procent van de Nederlanders naar een podcast. De Markteffect Podcast Monitor is een onafhankelijk onderzoek dat tweemaal per jaar wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Markteffect.

Stijging van 7 procent

Ten opzichte van de voorgaande meting (mei 2020) betekent dit een stijging van 7%. Tevens is een verschuiving zichtbaar in de frequentie van luisteren: ruim een kwart van de podcastsluisteraars luistert tijdens de huidige meting ten minste wekelijks naar een podcast. In de vorige meting was dat nog voornamelijk maandelijks. De belangrijkste redenen om naar een podcast te luisteren zijn vooral ontspanning (58%) en amusement (51%), maar ook persoonlijke ontwikkeling (28%) en het volgen van interessante personen (27%) en het laatste nieuws (25%) scoren hoog.

Zakelijke podcasts

Het percentage luisteraars dat podcasts luistert voor zakelijke doeleinden, is gelijk aan de vorige meting (24%). “Onder zakelijke luisteraars zien we echter vooral een toename in het aantal luisteraars dat aangeeft een andere kijk op het werkgebied te hebben gekregen dankzij de beschikbare, vakspecialistische podcasts (45%). Men is op zoek naar nieuwe inzichten om het werk nog beter uit te kunnen voeren en haalt deze het liefst uit een actuele en praktische zakelijke podcast“, aldus Markteffect.nl in een persbericht.

Onderzoek

Het onderzoek werd uitgevoerd onder 1.033 respondenten in de leeftijd van 16 jaar en ouder. De volledige rapportage is te downloaden via deze link.

