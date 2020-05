Billions seizoen 5 exclusief te zien bij Ziggo Movies & Series

Het vijfde seizoen van Billions gaat maandag 4 mei exclusief van start bij Ziggo. De eerste zeven afleveringen van het vijfde seizoen zijn vanaf maandag te zien via het aanvullende pakket Movies & Series.

Billions

Billions is een dramaserie waarin openbaar aanklager Chuck Rhoades (Paul Giamatti) zich vastbijt in een zaak rond de louche belegger en miljardair Bobby Axelrod (Damian Lewis, o.a. Homeland). “Een episch en verslavend kat-en-muisspel is het gevolg”, aldus Ziggo.

Te zien

Het vijfde seizoen heeft 12 afleveringen. De eerste zeven afleveringen zijn vanaf 4 mei wekelijks en exclusief te zien bij Ziggo Movies & Series. De resterende vijf afleveringen volgen later dit jaar. Ook seizoen 1 tot en met 4 zijn exclusief te zien bij Ziggo.

Cardinal

Naast het vijfde seizoen van de serie Billions wordt het aanbod in mei nog verder uitgebreid bij Movies & Series. Op woensdag 20 mei wordt het complete vierde seizoen van de misdaadserie Cardinal toegevoegd. In deze Canadese thriller wordt detective John Cardinal weer op een lastig moorddossier gezet.

Nederlandse series

Ziggo voegt ook twee series van eigen bodem toe: sinds donderdag 16 april is de Nederlandse dramaserie Zuidas te zien. Op woensdag 6 mei wordt In Therapie toegevoegd.

