Ziggo brengt nieuwe series op on demand-platform

Kabelaar Ziggo brengt in de periode mei-juni weer een aantal nieuwe series op haar on demand-platform. De series zijn te zien voor abonnees met het aanvullende Movies & Series (XL)-abonnement.

HBO

Ook de komende periode worden er weer een aantal nieuwe HBO-series exclusief toegevoegd aan het aanbod. Maandag 13 april begint het vierde seizoen van de HBO-komedie Insecure over het leven van twee jonge Afro-Amerikaanse vrouwen (Issa Rae en Yvonne Orji) die vaak ingewikkelde en ongemakkelijke situaties meemaken.

Eind april, dinsdag de 28e, volgt de HBO mini-serie I Know This Much Is True, met Mark Ruffalo in de hoofdrol. Een familieverhaal over het leven van identieke tweelingbroers.

Het vijfde en nieuwste seizoen van de dramaserie Billions begint op maandag 4 mei. De nieuwe HBO-dramaserie The Third Day start op dinsdag 12 mei. Deze HBO-series zijn te zien middels het aanvullende Movies & Series XL-abonnement via Ziggo.

Cardinal

Op woensdag 20 mei wordt het complete vierde seizoen van de misdaadserie Cardinal toegevoegd. In deze Canadese thriller wordt detective John Cardinal weer op een lastig moorddossier gezet.

Nederlandse series

In april en mei voegt Ziggo ook twee series van eigen bodem toe: op donderdag 16 april de Nederlandse dramaserie Zuidas en op woensdag 6 mei In Therapie.

Video: