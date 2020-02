BNNVARA komt met nieuwe podcast: De Harde Bonanza

BNNVARA is een nieuwe podcast gestart: ‘De Harde Bonanza’. De podcast wordt gepresenteerd door NPO Radio 2 presentator Caroline Brouwer.

Metal

In de nieuwe BNNVARA podcast ‘De Harde Bonanza’ duikt Caroline Brouwer samen met metal-liefhebber Mike Arntz de studio in voor een wekelijkse ode aan de zware metalen. ‘De Harde Bonanza’ komt vanaf 7 februari iedere vrijdag om 14.00 uur online op alle bekende platformen.

Spin off

‘De Harde Bonanza’ is de online spin-off van het NPO Radio 2-programma Stenders Platenbonanza, waar Caroline als side-kick van DJ Rob Stenders van maandag tot en met donderdag te horen is. Caroline maakte al eens een podcast vol metal-, hardrock- en grunge-verzoekplaten maar deed dit vooral onder de radar, voor de liefhebbers. Toen ze er wegens tijdgebrek mee stopte, leverde dat net iets teveel kritiek op, en dus ging ze bij de Bonanza luisteraars op zoek naar een co-host met dezelfde voorliefde voor ruige muziek. Die vond ze in radiomaker Mike Arntz.

“Maak me gek”

Stenders Platenbonanza draait alle goede muziek die wordt aangevraagd, maar voor de échte metalliefhebber mag het natuurlijk een flink stuk steviger. En speciaal voor die luisteraar is er nu De Harde Bonanza! Caroline zegt zelf: “Kom maar door met die suggesties. Maak me gek.”

De podcasts zijn hier te beluisteren.

