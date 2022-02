Het Commissariaat voor de Media legt de NPO een boete van € 51.000 op vanwege het onderbreken van de uitzending van het programma ‘Op zoek naar Maria’ met een reclameblok. Deze onderbreking door reclame is in strijd met de Mediawet 2008.

AVROTROS

‘Op zoek naar…’ is een televisieprogramma van AVROTROS waarin de nieuwe hoofdrolspeler voor een musical wordt gezocht. ‘Op zoek naar Maria’ en ‘Op zoek naar Maria – Sing Off’ zijn vanaf 21 februari 2021 wekelijks uitgezonden op zondagavond op NPO1, gedurende een periode van zeven weken.

Één programma

De NPO, die verantwoordelijk is voor het plaatsen van programma’s in het uitzendschema, heeft besloten om tussen ‘Op zoek naar Maria’ en ‘Op zoek naar Maria – Sing Off’ een reclameblok te plaatsen. Naar het oordeel van het Commissariaat moeten ‘Op zoek naar Maria’ en ‘Op zoek naar Maria – Sing Off’ echter als één programma worden aangemerkt, waarmee het plaatsen van het reclameblok in strijd is met de Mediawet 2008 (artikel 2.96). Daarin staat dat programma’s van de publieke omroep in beginsel niet mogen worden onderbroken door een reclameblok.

Eerdere edities

Er zijn eerder programma’s uitgezonden volgens het format ‘Op zoek naar…’. Daarbij is geen soortgelijke overtreding geconstateerd. Bij eerdere edities zijn beide delen van het programma namelijk niet direct achter elkaar uitgezonden. Er is toen steeds een ander programma tussen de twee programmaonderdelen geplaatst. Dit is niet in strijd met de Mediawet 2008.

