‘Bohemian Rhapsody’ voor 13e keer op nummer 1 in Radio 10 Top 4000

‘Bohemian Rhapsody’ van Queen is voor de 13e keer als hoogste genoteerd in de Top 4000 van Radio 10. Vandaag is de top 10 bekend gemaakt van de lijst die afgelopen vrijdag van start is gegaan.

Danny Vera

‘Roller Coaster’ van Danny Vera heeft een uitzonderlijk hoge positie bereikt in de Top 4000. De hit staat dit jaar op nummer 2 tussen de popmonumenten ‘Bohemian Rhapsody’ op nummer 1 en ‘Hotel California’ op nummer 3. ‘Roller Coaster’ was vorig jaar al de hoogste nieuwe binnenkomer op positie 8 en stoot dit jaar door naar het erepodium.

Meeste noteringen

Michael Jackson is ook dit jaar weer de meest genoteerde artiest in de Top 4000. De King of Pop heeft als soloartiest 38 noteringen bemachtigd en daarnaast nog eens vijf noteringen met de Jackson 5. De Beatles volgen met 41 noteringen en Madonna heeft er 33.

Nederlands product

225 nummers in de Top 4000 zijn Nederlandstalig en 24 noteringen daarvan staan op naam van Marco Borsato. Miss Montreal staat met ‘Door De Wind’ op nummer 13 in de hitlijst en is daarmee de hoogste nieuwe binnenkomer.

Luisteren

De Top 4000 is dagelijks van 06.00 uur tot 00.00 uur te horen bij Radio 10. De ontknoping is op kerstavond, dinsdag 24 december, om 19.00 uur. Luisteren kan via FM, DAB+, kabel en Internet.

De gehele lijst vind je hier: https://www.radio10.nl/top-4000

Sociale media: