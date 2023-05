Techwebsite Bright is door RTL Nederland verkocht aan uitgeverij PXR. Bright, in 2005 opgericht, was sinds 2015 onderdeel van RTL Nederland.

PXR

“Onder de vleugels van PXR zal het toonaangevende tech-mediamerk zich de komende jaren verder positioneren als marktleider op het snijvlak tussen tech en lifestyle. In het portfolio van PXR bevinden zich op dit moment al merken als Voetbal International, GPblog, VoetbalPrimeur en Babybytes“, aldus PXR in een persbericht.

“The Future is bright”

“Na acht jaar danken wij RTL voor de geboden kansen die tot een enorme groei van ons bereik hebben geleid”, zegt Erwin van der Zande, bedenker en hoofdredacteur van Bright. “We kijken ernaar uit om tussen de digital natives van PXR verder aan het merk te bouwen.The future is bright!”

Bright was de voorbije jaren geïntegreerd in de website van RTL Nieuws. Door de overname door PXR krijgt Bright weer een eigen omgeving. De website www.bright.nl is inmiddels gelanceerd.