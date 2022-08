De on-demand dienst RTL XL van RTL Nederland stopt medio 2023. Het aanbod van de dienst wordt geïntegreerd in Videoland.

RTL XL

RTL XL is een video-on-demanddienst van RTL Nederland en bestaat sinds oktober 2010. De dienst biedt de mogelijkheid televisieprogramma’s eerder, alsnog of opnieuw te kijken van de televisiezenders RTL 4, 5, 7 en 8. Voor de dienst was geen betaald abonnement nodig.

Videoland

RTL bericht nu dat de dienst medio 2023 wordt stopgezet. Het terugkijken van programma’s van de genoemde televisiezenders kan dan nog wel via Videoland. Speciaal voor de gebruikers van RTL XL is er een aanbod om over te stappen naar Videoland. De dienst Videoland Basis kan voor minimaal 12 maanden worden afgenomen voor 0,99 euro per maand. Normaal kost deze dienst 4,99 euro per maand.

Over de voorwaarden van deze aanbieding is meer te vinden op deze website.