Streamingdienst Videoland verhoogt de abonnementsprijzen van haar Plus en Premium-abonnement. Dit bericht de streamingdienst van RTL op haar website. De prijswijziging gaat per 18 januari 2022 in.

Euro per maand

Zowel het Premium als Plus-abonnement worden per maand 1 euro duurder. Het basis-abonnement (Videoland Basis) met reclamae gaat niet in prijs omhoog en kost ook na 18 januari 4,99 euro per maand.

“Om jou volgend jaar nóg meer exclusieve series, films en docu’s van eigen bodem én internationaal aan te bieden, wijzigen binnenkort onze prijzen”, aldus de streamingdienst op haar website.

Meer informatie via de website van de streamingdienst.