RTL Nederland gaat diverse websites onderbrengen onder de nieuwe centrale website RTL.nl. Dit heeft het mediabedrijf vandaag bekend gemaakt.

Integratie

“Op RTL.nl wordt een duidelijker, consumentgericht aanbod gecreëerd voor bezoekers en wordt de aanwezigheid van RTL online verder versterkt. Het platform wordt mede ontwikkeld op basis van consumentenonderzoek en maakt gebruik van toonaangevende technologie om continue te kunnen inspelen op de behoefte van de bezoeker. Het opzetten van RTL.nl is een omvangrijk project dat stapsgewijs zal plaatsvinden, beginnend met de tijdelijke integratie van een aantal sites en apps in RTLNieuws.nl.”,aldus het mediabedrijf.

Proces

Deze maand wordt stapsgewijs de content van de apps en websites van RTL Z, Bright, VTBL, Eigen Huis & Tuin en RTL 7 Darts tijdelijk ondergebracht bij RTLnieuws.nl. De content is daar terug te vinden onder kopjes, zoals Tech, Sport, Lifestyle en Economie.

De losse programmawebsites gaan tijdelijk over naar RTLXL.nl. RTL verwacht in het eerste kwartaal van 2021 het gehele aanbod, inclusief de online activiteiten van RTL Boulevard en RTL Nieuws, onder te brengen in het nieuwe platform RTL.nl. Videoland, Buienradar en Evajinek.nl blijven naast RTL.nl bestaan.