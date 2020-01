Eva Jinek met talkshow Jinek van start op RTL4

Vanavond is Eva Jinek voor het eerst te zien bij de commerciële televisiezender RTL4 met haar talkshow Jinek.

Zelfde formule, andere zender

Vanaf nu is Eva iedere doordeweekse dag te zien om 22.20 uur op RTL 4. Eva Jinek in een persbericht: “De kijkers krijgen wat ze van mij gewend zijn. De hoofdrolspelers uit de actualiteit nodig ik aan tafel uit en ik voer met hen het gesprek van de dag. Journalistiek, scherp, onderhoudend en over onderwerpen uit de media, cultuur, sport en maatschappij. Alleen dan bij RTL 4“.

Geen reclame

De talkshow van Eva Jinek bij RTL4 zal zonder reclameonderbrekingen te zien zijn. RTL wil hiermee een slag slaan naar de concurrentie. Na het voorgaande programma zal Eva Jinek in beeld komen en haar gasten aankondigen. Vervolgens is er wel een reclameblok, maar daarna zal ze een uur live zijn zonder onderbreking, aldus RTL Nederland tegenover het Algemeen Dagblad.

Website

De talkshow wordt ondersteund met de website evajinek.nl. Deze website is nog in opbouw en wordt later dit jaar gelanceerd.