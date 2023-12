Zenderexploitant Broadcast Partners komt in 2024 met meerdere informatiedagen over digitale radio via de ether (DAB+) voor streekomroepen.

Streekomroepen op DAB+

Alle streekomroepen krijgen vanaf september 2024 de mogelijkheid om te gaan uitzenden via de digitale ether (DAB+). De omroepen kunnen inmiddels hiervoor een aanvraag doen bij Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI). In totaal is er ruimte voor 57 regionale allotments waarop naast publieke lokale- en/of streekomroepen ook commerciële omroepen kunnen gaan uitzenden.

Meer informatie

Zenderexploitant Broadcast Partners komt begin 2024 met diverse informatiedagen voor streekomroepen over het gebruik van DAB+. Tijdens de bijeenkomsten krijgen de streekomroepen uitgebreide informatie over het uitzenden via DAB+, praktisch advies en een live demonstratie. De avonden worden op zes locaties in Nederland gehouden op diverse avonden in de periode van 22 januari tot en met 8 februari. De avonden zijn bedoeld voor medewerkers van lokale- en/of streekomroepen.

Meer informatie en inschrijven kan hier.