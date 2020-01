Bureauvijftig heeft de televisiezender ONS overgenomen van Just Media Groep. Bureauvijftig is gespecialiseerd is in ouderenmarketing.

Beter bereiken

Met de overname kan Bureauvijftig haar kennis van de 50+ doelgroep inzetten om deze kansrijke, groeiende groep consumenten nog beter te bereiken en te voorzien van een interessant media aanbod. ONS heeft een bereik van 1,5 miljoen kijkers per week en is te ontvangen in ruim 4,6 miljoen Nederlandse huishoudens.

Productie

Eerder produceerde Bureauvijftig al de TV programma’s Ouwe Jongens Smørrebrød en Love for the Campsite met onder andere presentator Ron Brandsteder, die werden uitgezonden op ONS. Volgens Floris Venneman, Partner en mede-eigenaar van Bureauvijftig is daarmee het zaadje gepland: “Het aantal ouderen neemt toe en er is eigenlijk te weinig echt leuk, interessant en kansrijk media aanbod voor deze doelgroep. Dat gaat nu veranderen. Met ONS kunnen we de komende jaren vijftig plussers mooie content aanbieden”.

NostalgieNet

ONS is een voortzetting van de nostalgische zender NostalgieNet en onderscheidt zich met programma’s die terugkijken op vroeger, amusement uit vervlogen tijden, speelfilms en series zoals Medisch Centrum West, Wordt U al Geholpen?, Oh Moeder wat is het Heet en nieuwe programma’s als Ouwe Jongens Smørrebrød en Love for the Campsite.

ONS is onder andere te ontvangen op kanaal 50 in het basispakket van Ziggo en op kanaal 89 in het pluspakket van KPN. Ook bij alle andere providers in Nederland is ONS in het pakket opgenomen.