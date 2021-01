Caiway gooit snelheid Internet en tarieven omhoog

Aanbieder Caiway verhoogt per 1 maart de tarieven van haar diensten. Daarnaast gaat ook de snelheid van een aantal Internetabonnementen omhoog.

Mailing

Dit bericht website Tweakers op basis van een mailing die Caiway naar haar klanten heeft verstuurd. De prijsstijgingen liggen tussen de twee en vijf euro per maand. Daarnaast gaat het beltarieven bij de aanbieder omhoog. Het start- en minuuttarief voor vaste telefonie gaat van 12 cent naar 14 cent.

“Ontwikkelen”

“Wij vinden het belangrijk dat je optimaal gebruik kunt blijven maken van onze producten en diensten. Daarom blijven we onze producten en diensten, technische systemen en online omgevingen voortdurend door ontwikkelen. Ook op het gebied van beveiliging van data en systemen blijven we steeds ontwikkelen en vernieuwen. Samen met de stijging van de vaste kosten voor het leveren van onze producten en diensten, bijvoorbeeld de kosten voor doorgifte van tv-zenders, leidt dit tot een tariefwijziging op abonnementen“, aldus de aanbieder op haar website over de reden van de prijsstijging.

Tarieven

Meer informatie op de website van Caiway. Een overzicht van de nieuwe tarieven en internetsnelheden is te vinden op de website van Tweakers. Overigens is de snelheidsverhoging bij een aantal abonnementen inmiddels al doorgevoerd.